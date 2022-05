Vanaviisi edasi: Venemaa elanikud ostavad endiselt Ida-Virumaal kinnisvara

Venemaa elanikest korteriomanikega, kes ei suvatse kommunaalteenuste eest maksta, on endiselt hädas paljud Ida-Virumaa korteriühistud. Seda üllatavam on asjaolu, et veel aprillis ostis Venemaa elanikele kuuluv firma pankrotihalduri korraldatud oksjonil korteri Kohtla-Järvel. Asjale keerab vindi peale veel fakt, et alates 10. märtsist ei anna välisministeerium Venemaa kodanikele viisat, mille põhjenduseks kinnisvara hooldamine.