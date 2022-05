Harkivi pommitamises hukkus viiekuune laps

Sjevjerodonetski linnapea Oleksandr Strõjuk teatas, et linnas on okupantide käe läbi elu kaotanud vähemalt 1500 inimest. Strõjuki hinnangul on ümber piiratud linnas – kus umbes 60% elumajadest on hävitatud – endiselt lõksus kuni 13 000 inimest. Sjevjerodonetsk on ainus osa Luhanskist, mis püsib ikka veel Ukraina võimude kontrolli all. Strõjuk lisas, et ukrainlased osutavad seal endiselt visa vastupanu.

Ukraina väidab, et Venemaa on Musta mere vetesse paigutanud 400–500 vana nõukogudeaegset miini, mistõttu ei ole võimalik Ukraina sadamatest kaupa eksportida. Odessa piirkonna sõjaväeadministratsiooni pressiesindaja Serhi Bratšuk ütles, et Venemaa on sadamate blokeerimisega tekitanud maailmas toidukriisi, vahendab BBC. Ukraina kasvatab näiteks märkimisväärse osa kogu maailmas kasutatavast nisust. Nii ei puuduta sõda mitte ainult Euroopat, vaid ka Aafrikat, kes toetub suuresti Ukraina viljakasvatusele. Moskval on aga asjale oma lahendus: telefonikõnes Itaalia peaministri Mario Draghiga sõnas Vladimir Putin, et kui läänemaailm on valmis tühistama Venemaale kehtestatud sanktsioonid, on Moskva valmis andma „olulise panuse“ ülemaailmse toidukriisi leevendamisse.