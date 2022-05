NAKATUNU KOER PEKSTI SURNUKS: Shanghai loodab väljapääsu karantiinipõrgust

„Mina olen samuti mures, mina olen samuti vihane,“ vastab kannatlikult kuulanud parteiboss. Ta olevat asjast juba kõrgemalseisjatele ette kandnud ja midagi rohkemat teha pole tema võimuses. „Kas te peate siis silmas, et pean siin ootama, kuni ära suren?“ vahendab The Guardian haigestunud vanahärra küsimust. Shanghai, Hiina kõige jõukama ja läänelikuma linna 25 miljoni elaniku jaoks on viimased paar kuud möödunud täielikus koroonakarantiinis ning Yu läbielamistega oskavad samastuda paljud.