Kuidas pidada üks tõsiselt asjalik koolitus oma töötajatele?

Kas teadsid, et koolitusruumil on suur roll produktiivsuse taseme tõstmises? Nimelt on koosolekuruumid koosolekul osalejate töökeskkonnaks ning teadlased on välja selgitanud, et hea töökeskkond tõstab tööga rahulolu lausa 24% ning produktiivsuse taset meeskonnas kuni 11%, mis on märkimisväärne heaolu kasv töötajate jaoks. Puhas, ohutu ja modernne koosoleku- või seminariruum tõstab inimeste meeleolu, enesetunnet ja töökvaliteeti.