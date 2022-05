Politsei otsib Tartus kadunud 40aastast Eerot

Politsei sai täna teate, et sõpradel pole õnnestunud kontakti saada Eeroga, kes elab välismaal, ent on praegu Eestis ja ööbib Tartus aadressil Riia 4 hotellis Pallas.

Turvakaamerate salvestuselt nähtub, et mees lahkub hotellist 26. mai õhtul kella 19.20 ajal. Oma telefoni, vajaminevad ravimid ja muud isiklikud esemed jättis ta hotelli maha, mistõttu tundus asi kahtlane ning kadunud inimest kaasatigi otsima politsei.

Hotellist lahkudes oli mehel seljas tumedam jakk, jalas teksapüksid ning üks teksapükste paar rippus tal kord üle õla ja siis ümber kaela. Mehel on habe, kiilanev pealagi, tema kõnd on raskendatud ning hiljutise kukkumise tõttu on tal ninal marrastus.