FOTOD | LÖÖJA ON TABATUD! Rongipeatuses noort ema ja tema kolmeaastast last rünnanud naine peeti kinni

Kolmapäeval kella 16.15 paiku toimus vahejuhtum Rahumäe rongipeatuses, kus vene keelt kõnelev naine ründas noort ema ja tema kolmeaastast last. Pühapäeval teatas politsei, et naine, kes teisi ründas, on tuvastatud ja politsei pidas ta esialgu 48 tunniks kinni. Edasine selgub juba menetluse käigus. Politsei lubas rohkem infot jagada esmaspäeval.