Kolm ideed, kuidas sisustada ideaalne söögituba

Kõige keskmes on söögitoolid ja -laud

Mis on õhtusöök ilma suure söögilaua ja toolideta?! Kõige olulisem on söögitoa sisustamisel leida sobivas suuruses laud ja söögitoolid. Olenevalt ruumi suurusest ja kujust tuleb valida sobiv laud. Kui sul on väiksem ruum, siis vali selline laud, mida saad vajadusel pikendada. Suuremasse tuppa võid valida pikema laua, mille taha mahuks ära kõik sinu külalised. Lisaks lauale on olulised ka istumiskohad. Kui laud on valitud, siis leia sinna juurde hästi sobivad söögitoolid, need võivad olla valmistatud puidust, plastikust või teistest materjalidest. Peamine, et söögitoolid vastavad enda mõõtude poolest lauaga.

Teiseks on oluline, et sul oleks piisavas koguses söögitoole. Mõtle, kui palju inimesi soovid korraga võõrustada. Kui näed, et sinu ruumi ei mahu nii palju toole, siis võid ühele lauapoolele planeerida pikema pingi ja teisele poolele söögitoolid. Pingi kasutamine on väikeses ruumis väga nutikas ja praktiline käik, sest see hoiab rohkem ruumi kokku kui eraldiseisvad söögitoolid ja mahutab enam inimesi.

Mõtle, kuhu paigutad kõik vajalikud nõud ja teised tarbed

Nüüd, kui kõige olulisem läbi mõeldud, tuleks mõtiskleda ka selle üle, kui palju on sul nõusid või teisi tarbeid, mis tuleks ära paigutada. Selle jaoks sobivad imehästi kaunid klaasustega kapid, kuhu saad hoiustada enda pokaalid, serviisi ja teised vajalikud tarbed. Vali selline kapp või kummut, mis läheb söögilauaga kokku. Samuti arvesta kogu sisustamise juures üldise stiiliga ja eelista värvitoone, mis üksteisega sobivad.

Kui sinu söögitoas on piisavalt ruumi, siis võid kaaluda ka eraldi baarikapi soetamist. See on ideaalne koht, kuhu paigutada erinevad joogid, klaasid ja kõik vajalikud tarbed, mida kasutada kokteiliõhtute läbiviimisel. Kujunda oma koju eraldi baarikapp, mille taga valmistada häid jooke ja üllatada kõiki oma külalisi.

Ära unusta valgustust