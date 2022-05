FOTOD | Vormsi rannik sai masuudist puhtaks

„Kegendustunne on suur, sest kõige raskem osa koristustöödest on nüüd lõpuks selja taga,“ ütles Vormsi vallavanem Maris Jõgeva. „Edaspidi jätkub veel väikese mahus järelnoppimine, aga kõige suurem töö on nüüd tehtud. Nädalajagu tööd koos Vormsi elanike, Eestimaa Looduse Fondi, Noarootsi vabatahtlike ja nüüd ka keskkonnaameti suure talguseltskonnaga on aidanud kriitilise reostuse saare rannalt ära koristada.“