Ahvatluste ja rekordite linn Šiauliai: kõige magusamast kõige kõrgemani

Linna suurimad objektid, mida ei ole võimalik mitte märgata

Šiauliaid kutsutakse päikeselinnaks, kuna linna lähedal 1236. aastal toimunud Päikeselahing on inspireerinud kaasaegseid kunstnikke kaunistama linnaruumi erinevate päikeseteemaliste objektidega. Siin on Leedu kõige kõrgem päikesekell, mis on kõrgunud Šiauliais juba 1986. aastast. Kuldselt särav Amburi skulptuur on kujunenud üheks linna meeldejäävamaks sümboliks. Šiauliai „kuldne poiss“ on Brüsseli „pissivast poisist“ suurem ja hoiab käes vibu. Päikesekella väljakul toimuvad kontserdid ja linnarahvas on hakanud seda kohta armastama. Õhtuti on väljak valgustatud, siin on meeldiv jalutada ning veeta aega ka Talkša järve kaldal.

Raudrebase skulptuur on kantud Leedu rekordite raamatusse kui Leedu suurim loomakuju. Alates 2009. aastast valvab see skulptuur Talkša järve kaldal. Julgemad kipuvad isegi rebase selga ronima – mida kõike võidakse teha meeldejääva foto nimel...

Sentide tuba on Leedus kuulus kõige kallima tapeedi poolest. Kujuta ette tuba, mille seinad ja laed on vooderdatud müntidega. Tuppa paigutatud tugitool kutsub istuma ja tundma end kui mitte just pangadirektorina, siis vähemalt tema asetäitjana. Linnarahvas annetas üle 150 000 erineva mündi ja aitas nendega katta toa seinad. Tuba kujundati sel moel mälestusmärgiks Leedu rahale litile siis, kui oma valuuta vahetati euro vastu.

Foto: Saulius Jankauskas

Kõige magusamad kohad linnas – kas oled valmis oma veresuhkrut tõstma?