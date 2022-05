TULEKAHJU HIRMSAD TAGAMAAD: memm koos invaliidist pojaga elasid rahus. Siis aga vabanes vanglast teine poeg, kes oli ema varem trepist alla lükanud...

27. mai varahommikul kell 7.18 sai häirekeskus teate, et Põhja-Tallinnas Sõle tänaval põleb korter. Kui ajakirjanik enne kella kümmet põlenud korterisse kohale jõuab, siis õhkub leekides olnud seintest veel kuumust. Põrandaid katavad praht ja sodi, katkised asjad ja veeloigud. Kõige tervemaks jäi magamistuba, kus elab invaliidist Stanislav.

Tallinlane Nina (70) elab juba 45 aastat Sõle tänava 9kordses paneelmajas. Elu pole teda hellalt kohelnud. Nina on abielus, kuid ei ela mehega koos, sest tollel on viinaviga küljes. Pudeli küüsis on ka poeg Igor (28). „Pojal on alkoholisõltuvus. Ta oli ka siis purjus, kui lükkas mu trepist alla. Mul oli jala topeltluumurd,“ räägib Nina.

Kuni vägivallatsenud poeg vangimajas istus, kestis Nina jaoks rahulik aeg.

Sel nädalal, paari päeva eest, aga vabanes Igor vanglast – ja tuli taas ema juurde.