Urmas Hännile | Seltsimehed, edasi – minevikku!

Meie emakeel on teiste hulgas sihuke kummalise võitu, sest selle kallisvara grammatikas pole tulevikku kui ajakategooriat. Jäädes üldhariduskooli keeleõpetuse raamesse, saab küll kõnelda olevikust, liht-, täis- ja enneminevikust, ent mida pole, on tulevik – ammusest stuudiumist meelde jäänud väide, et hiina keeles puududa ajakategooria sootuks – pakub ses suhtes kasinat lohutust.