KATSE | Kas Eesti parim juust? Proovime järgi!

Vähemalt kolm kuud laagerdunud Andre Prima juust on ülikreemjas ja koorene! Esimene emotsioon oli, et see lausa sulab suus ning sobib ideaalselt nii snäkiks kui ka pasta peale.

Mulle tundub, et juust on väga puhta mekiga ning maitseb täpselt niimoodi nagu üks aus ja autentne juust peakski maitsema. Parajalt soolane, aga samas omanäoline.

Minu perekonna lemmiksöök on risoto. Kuna selle valmistamiseks läheb vähemalt tunnike, siis teen seda maksimaalselt üks-kaks korda kuus. Lihtsalt pole aega nii pikalt pliidi ees seista. Kuigi risoto valmistamine võtab kaua aega, siis on ülitähtis ka see viimane hetk enne taldriku lauale panemist – siis tuleb riivida head parmesani peale.

Mina olen selleks juba mõnda aega kasutanud Andre Prima Oldi, mis tõesti maitseb nagu parmesanijuust. Ka tekstuurilt on see väga sarnane, sest mureneb hästi. Järelmaitse on aga pikk ning koorene. Ja no mille üle me imestame, kui juba pakendil ilutseb uhke sildike, et juust on saanud 2020. aastal Parim juustu tiitli? Mina kiidan igatahes heaks!

Foto: Erki Pärnaku