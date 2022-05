ELU ON RIKUTUD! Invaliidistunud vanaproua kurdab: „Jäängi vigastatud selgrooga kuni elu lõpuni. Suur süü on kiirabiarstil!“

„Minu pahameel on väga suur, kuna tean, et olen jäänud vigastatud selgrooga ja bandaaži kandvaks inimeseks elu lõpuni. Suur süü on kiirabiarstil!” ütleb 78aastane proua Elsa Jõgevalt, kes mullu suvel nii õnnetult toolilt kukkus, et senini suudab vaid hädavaevu kõndida.