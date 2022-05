FOTOD JA VIDEO | Tiitli aasta kool 2022 pälvis „täiesti tavaline kool"

Värskelt tiitli omanikuks saanud Läänemaa Ühisgümnaasiumi direktori Ain Iro sõnul tõi koolile tunnustuse oma inimeste aastatepikkune panustamine. „Täna saadud tiitli pälvimiselt on osa kõigil praegustel ja endistel õpilastel ja töötajatel, meie sõpradel ning kogukonnal, kes meie tegemisi on jälginud ja toetanud. Aasta kooli ei loo maja ega süsteem, selle loovad inimesed ja nende koostöö. Läänemaa Ühisgümnaasium on kool, kus saavad kokku ettevõtlikkus, loovus ja teotahe ning siis võetakse sellest ka maksimum. Meie jaoks on see juba täiesti tavaline,“ rääkis Iro.