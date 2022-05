Juhtkiri | Põlevkivi päästab külmasurmast

Kaalukausil on ühelt poolt külmad radiaatorid kodudes, kui katlamajja pole isegi soolase hinnaga võimalik gaasi osta või siis vaesuvad pensionärid sel määral, et küttearvete kõrval ei pruugi neil enam söögirahagi jätkuda. Ses olukorras tuleb appi meie oma kodumaine pruun kuld, mida saame põlevkiviõli näol katlamajades sooja tootmiseks kasutada. Hinnatundlikum tarbija ei tee odavama hinna nimel numbrit ilmselt sellestki, kui põlevkiviõliga võib katlamajade ümbruses kaasneda spetsiifiline lõhn.

Pealegi on nõukakarastusega inimesed kogu tollast elu saatnud tööstuslõhnadega harjunud: Tallinnas saastas tselluloositehas, Maardus keemiakombinaat, Kundas tsemenditehas, tänapäevalgi on rahvas kurtnud teatud tuule suunaga küll sadamatest levivate lõhnade, küll asfalditehasest lenduva saaste üle. Usutavasti ei saa katlamajades kasutatava tänapäevase tehnoloogia puhul siiski rääkida nõukaajaga võrreldavast saastamisest.

Praeguse seisuga on selgunud, et rajatava LNG-terminali valmimise tähtaeg on nihkunud 1.detsembrini. Tuuleenergia oleks põlevkivi kõrval küll roheline, kuid tuuleparkide rajamisega on riik venitanud erinevatel ettekäänetel juba teist kümnendit kuni iseendaga kohtus käimiseni välja. Nii lõikame põlevkivi uuesti kasutusele võtmisega seniste tegematajätmiste vilju, kuid oleme õnnelikud, et meil on tagavaravariandina põlevkivienergeetika omast käest võtta!