Tuntud restorani omanik on kuriteokahtlusega uurimise all

Tegu on ühe parima Eesti restoraniga, mis on saanud erinevaid auhindu – gastronoomiaauhind Hõbelusikas ja parima restorani tiitel aastal 2012 – ja on korduvalt olnud ka parima 50 Eesti restorani nimekirjas. Kuni tänavu jaanuarini kuulus Dominic Gunnar Gregor Kooli juhitavale äriühingule ja Rein Kärkile kuulunud äriühingule.