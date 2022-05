TULE JA AITA! Hiiumaa ootab masuudireostuse koristamiseks abikäsi ka mandrilt

Staabi juhi Vaiko Vatsfeldi sõnul on lisaks regionaalsele staabile loodud ka piirkondlikud staabid nii Hiiumaale kui Vormsile ning päästeamet on taganud korjetöödeks nii varustuse kui ka vahendid. Kohapeal juhib päästetöid Hiiumaa päästepiirkonna juht ja Vormsil päästekomando pealik.

Staabijuhi Vaiko Vatsfeldi sõnul on koristustöödega suudetud Hiiumaal puhastada nüüdseks umbes 10 kilomeetrine ala ning Vormsil, kus omavalitsus on alates eelmisest kolmapäevast koristustöödega tegelenud, on puhastatud umbes 15 kilomeetrine ala. „Vormsi saare ümbert saab põhiline reostus koristatud tõenäoliselt selle nädala lõpuks. Hiiumaal on piirkond oluliselt suurem ja raskesti ligipääsetavam. Kuigi omavalitsus on tegelenud olukorraga väga operatiivselt, oodatakse siiski appi vabatahtlikke, kes saaksid panustada Hiiumaa puhastamisse.“