VIDEO | Järgi neid 9 nippi, et sinu jaoks oleks Lidlis käimine võimalikult kasulik!

Ilmselt pole ühestki poest viimasel ajal nii palju räägitud kui Lidlist – see Saksa poekett tuli, nägi ja võitis. Et absoluutselt kõik hinnad praegusel ajal kasvavad, on rõõm, et vähemalt Lidlist saab toitu ja muid tarvilikke kaupu soodsa hinnaga.