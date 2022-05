Irja Lutsar | Kuidas ma aru saan, et mul on ahvirõuged?

Ahvirõuged on 1958. aastal Taanis laboris elavatel ahvidel tuvastatud haigus, mille tekitaja nimetati ahvirõugete viiruseks. See sarnaneb inimese rõugete viirusele. Ahvirõugete peamised peremehed pole mitte ahvid, vaid närilised. Vaatamata sellele, et tegemist on ümbrisega viirusega, on ta väga hästi vastu pidav väliskeskkonnas ja võib säilida pindadel, riietel, voodipesul pikka aega. On kirjeldatud kahte viiruse tüve – Lääne Aafrika ja Kesk-Aafrika tüvi. Praegune puhang on põhjustatud esimese poolt. Võrreldes rõugetega on ahvirõuged oluliselt kergem haigus.