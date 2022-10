ÕL ARHIIV | 91aastane kunstnik Eduard Tüür elust pansionaadis: „Teinekord mõtlen, et tahaks ära minna, sest suhelda ei ole siin kellegagi!“

Tüür ärkab tihti keset ööd üles. Enamasti mõne praktilise vajaduse tõttu. Kuid tuleb ka ette, et unes tekib idee, mida joonistada. „Viskan skitsi ruttu paberile ja lähen uuesti magama. Hommikul hakkan puhtandit tegema,“ kirjeldab vanahärra oma tööprotsessi. „Ideed tulevad iseenesest, midagi ei ole teha!“

Kui talle veel miski rõõmu valmistab, siis just see, et saab pilte teha. „Tõusen ülesse, mõtlen kaduma läinud noorusele, kõigele, mida sai tehtud. Siis tuuakse hommikusöök. Söön ära ja siis hakkan joonistama,“ räägib Tüür.

Pansionaadis pole sõpru

Kunstikule omaselt tekib tal aeg-ajalt mängulisi mõtteid.