Mart Soidro | Lastetoetuse tõstmisest ja Keskerakonna käärimisest

Muide, juba praegu oleme kolmelapseliste perede toetuse osas Euroopa Liidus kolmandal kohal. „Eespool on vaid Luksemburg ja Saksamaa,„ märkis Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja sotsiaalmeedias. Kui viiakse ellu kavandatav toetuste suurendamine, sööstab Eesti juhtpositsioonile (EPL,25.05.2022).

Samas, mis võiks olla veel üllam tegu kui Jüri Ratase ja Jaanus Karilaiu poolt algatatud eelnõu, mis paljuski oli maha kirjutatud Isamaa samasisulisest ettepanekust? Lapsed on meie tulevik. See, kes sõdib selle eelnõu vastu, on väga südametu inimene. Imelik vaid, et Reformierakond sellest aru ei saa.

Võrdluseks: kui õpetajate palgad tõuseksid vähemalt 120 protsendini keskmisest palgast, neelaks see aastas 120 miljonit eurot. Kui 1,5 protsenti sisemajanduse kogutoodangust peaks minema kõrgharidusse, läheks see maksma 100 miljonit. Rääkimata päästetöötajatest, kelle palk on sama väike nagu inspektor Kukekesel kultussarjas „Wremja”.

Aga kust võtta kõige selle jaoks raha?