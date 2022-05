Saku Õlletehas aitab Eestit värskendada ja jagab laiali 50 000 eurot! Ott Lepland vuntsib üles Kärdla – aga mida teed sina oma kodukohas?

„Ilusal Eestimaal ringi sõites jääb iga aastaga üha enam silma ilusaid korrastatud rannaalasid, kiige- ja lõkkeplatse, parke, kultuurimaju. Aga selge on see, et korrastamist vajavaid objekte võib olla rohkem kui tegijatel on olnud mahti ette võtta,“ räägib Jaan Härms. „Seetõttu kutsumegi inimesi üles märkama oma kodukandis objekte, mis uut hingamist ootamas.“