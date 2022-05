VIDEO | Kallas: Reformierakond on täiskasvanu selles ruumis. Kiik: koalitsioonis on mõlemad täiskasvanud

„Ei ole normaalne, et tehakse massiliselt muudatusettepanekuid, see teeb liiga neile saadikutele, kes tahaksid asja sisuliselt arutada. Paraku ei tulda vastu, et leida poliitilist kompromissi. Olen nõus, et see pole hea praktika.“

Tanel Kiik nõustus, et obstruktsioon ei peaks olema tavaline praktika ning parlament kaotab nii oma töövõime. „Riigikogus on terve rida viise, kuidas eelnõud menetleda.“

Ajakirjanikud uurisid taas, kas koalitsioon kestab järgmiste valimisteni?

„Minu ettepanek on leida lahendus koalitsiooni sees. Soovin, et partner ka seda soovi väljendaks, kui ei soovi, siis ilmselt nad ei soovi koalitsiooni jätkata,“ vastas peaminister. „Meie ei ole seda olukorda tekitanud, seega ei saa meie seda ka deeskaleerida. Oleme valmis arutama koos eelarvega kõiki rahastamise küsimusi nii nagu see tavaliselt käib, vaatame tervikpilti, palju meil raha on. Laenuga ei saa katta püsikulude tõusu, ligi 300 miljonit aastas. Kui soovitakse makse tõsta, siis oleks aus, et makse tõstaks see, kes ettepaneku teeb. Mitte nii, et keegi teine võtab kulusid ja Reformierakond kui täiskasvanu selles ruumis, peab leidma katte.“

„Loomulikult katteallikad tuleb leida, riigieelarve protsessis on neid võimalik kokku leppida, “ kinnitas Kiik lastetoetuse eelnõust rääkides. „ Summa on suur, see on umbes poolteist protsenti riigieelarvest, see eeldab läbirääkimisi ja arutelusid. Sarnases mahus on otsuseid varemgi tehtud.“

Kiik lisas, et peretoetused on olnud pikalt, neli aastat võik kauem muutmata, ning selles valguses tuleb teha suurem samm.

„Mõlemad on täiskasvanud koalitsioonis. Koalitsioonis ei saagi olla minister alaealine ega ka riigikogu liige ei saa olla alla 21aastane. Küllap kõik saavad rahulikult maha istuda ja arutada,“ vihjas ta Kallase väitele, et Reformierakond on koalitsioonis ainuke täiskasvanu.