OTSE | Ajakirjanike küsimustele vastavad Kallas, Kiik ja Kruuse

Kaja Kallas tõdes, et valitsuse istungil tehti otsus 12 teema osas. „Olulisem on, et valitsus kiitis heaks valitsuse usaldushääletusega seotud kaks eelnõu,“ ütles Kallas. „Paraku on nii, et riigikogus on üks erakond asunud kõiki protsesse takistama, et olulisi protsesse ei saa vastu võtta riigikogus, ainuüksi neile kahele eelnõule on esitatud kokku üle 600 muudatusettepaneku ning selle menetlusele kuluks riigikogus 111 töötundi.“