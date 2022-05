Kaitsepolitsei ei hakka uurima riigikogulaste Valdo Randpere ja Yoko Alenderi kuluhüvitisi

Avalduses kirjutatakse, et Valdo Randpere on Tai Kuningriigis registreeritud ettevõtte Mango Beach A1 Co Ltd. omanik ja talle kuulub Tai Kuningriigis, Prachaupi provintsis, Ban Huay Yangil ca 5000 m2 suurusele maa-alale rajatud puhkuse- ehk kinnisvarakompleks.