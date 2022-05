UNGARI VANGERDUSED: üks eriolukord lõpeb, aga kohe algab teine

Soome ja Rootsi delegatsioonid suundusid Ankarasse, et üritada leevendada Türgi poliitikute, ennekõike president Erdoğani (näilist) vastuseisu riikide liitumisele NATOga. Ehkki Erdoğan räägib väga resoluutsel toonil, ei paista vist keegi väljaspool Türgit tema sõnu ülemäära tõsiselt võtvat. Ka Eestit väisanud kolmeliikmeline USA esindajatekoja delegatsioon (kellest oli pikemalt juttu SIIN) leiab üsna üksmeelselt, et „küll nad asjad selgeks räägivad“. Kongresmen Don Bacon usub, et ehk tahab Türgi natuke midagi saada, mingeid tingimusi välja kaubelda. USA poliitikud on igal juhul üsna enesekindlad, et küll see asi korda aetakse ning Soome ja Rootsi saavad peagi alliansi liikmeteks.

Moskva sõnul on Azovstali terasetehase kaitsjate vahetamisest Vene sõjavangide vastu veel vara rääkida. Asevälisministri Andrei Rudenko sõnul kaalutakse vahetust pärast seda, kui Ukraina sõdurid on „asjakohaselt süüdi mõistetud“. Ühe võitleja abikaasa, kellel õnnestus mehega põgusalt rääkida, sõnas, et sõdureid hoitakse kinni rahuldavates tingimustes.

Ungari valitsus kehtestas Ukraina sõja tõttu eriolukorra, pälvides sellega kriitikute ja Ungari inimõiguslaste hukkamõistu. Nende hinnangul pole asi mitte sõjas, vaid hoopis peaminister Viktor Orbáni (ülal pildil) võimuihaluses. Eriolukord annab peaministrile rohkem volitusi ja võimu. See on Ungaris kehtiv praegugi, kuni järgmise nädalani, kuid seni on selle põhjuseks koroonaviiruse levik.

Putin kiitis heaks kiirkorras kodakondsuse andmise Ukrainas okupeeritud alade elanikele. Juba üritatakse seal juurutada ka rublades maksmise tava.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi nimetas teisipäeva hilisõhtuses pöördumises olukorda Donbassis „äärmiselt keeruliseks“. Tema sõnul on Vene armee keskendunud kogu jõuga rünnakutele Ukraina idaosas. „Lõman, Popasna, Sjevjerodonetsk, Slovjansk – okupandid tahavad seal kõike hävitada,“ märkis president. Suurtükitule all kannatavas Severodonetskis hukkus öösel vähemalt kuus inimest. Luhanski kuberneri Serhi Haidai sõnul on Sjevjerodonetsk jäänud igast suunast kõigi võimalike rünnakute alla – linna pihta on lennutatud rakette ning seda on tulistatud miinipildujatest ja suurtükkidest. Zelenskõi pidas ainsaks lahenduseks Ukraina võitu, millele peab kaasa aitama lääneriikide jätkuv relvaabi. Seda, et Ukraina peab võitma ning Venemaa kaotama, sealjuures oma kaotust ka tajuma, rõhutas ka USA esindajatekoja delegatsioon Tallinnas.