Mupo tuletab veel kord meelde, et Tallinnas kehtiva heakorraeeskirja kohaselt on avalikus kohas lubatud lehepuhurit kasutada vaid lehtede kokku kogumiseks. Keelatud on lehepuhurit kasutada muul otstarbel ja seda eeskätt seetõtu, et koristusega kaasneb märkimisväärne tolmu ja prügi õhku paiskamine.