Chris Ellermaa | Mis on haiguselt võidetud eluaasta väärtus? 

Nii Covid-19 pandeemia kui ka Venemaa agressioon Ukrainas on suurendanud survet ka ravimite tootmis- ja tarneahelatele. Survet riiklikele tervishoiusüsteemidele Covidi kontekstis ei pea ilmselt eraldi mainimagi. Tõsiselt on vaja mõelda, kuidas ja kust saada tervise- ja sotsiaalkindlustussüsteemile raha juurde selleks, et saada hakkama nii sõjapõgenikele kvaliteetse abi andmise kui ka sellega, et Eestis pakutav meditsiiniteenus areneks kõikidest kriisidest hoolimata. Kriisid kinnitavad, et nagu me ei saa kunagi unustada kaitsevõimet ja sellesse investeerimist, ei saa peita pead liiva alla selles osas, kui oluline on arstiabi teenuse kättesaadavus ning innovatsioon ehk vajadus uute ja uuenduslike diagnostika- ning ravilahenduste järele.