TEADLASED SELGITAVAD: kas lastetoetuste tõus lahendab iibeprobleemi? „Olgem ausad, majanduslikult on iga uue lapse sünd väljakutse.“

Keskerakond on esitanud valitsusparnerile Reformierakonnale nõudmise: lastetoetused tõusku! Erakonna soov on tõsta toetusi järsult: iga lapse eest 100 eurot praeguse 60 euro asemel kuus. Mis veel, kolme- kuni kuuelapselised pered hakkaksid saama 300 euro asemel suisa 700 eurot toetust. Kui sellised summad peaksidki seadusesse saama, ähvardab Reformierakond omakorda valitsuse laiali saata. Poliitpinged kõrvale jättes tõstatub aga küsimus: kas suuremad toetused on ikka sündimust suurendav võluvits, nagu väidetakse?