Nõmme linnaosa hakkab juhtima Karmo Kuri

Nõmme praegune linnaosa vanem Lauri Paeveer sõnas sümboolset kogukonna kivi üle andes, et Nõmme linnaosa juhtimine läheb kogenud ja headesse kätesse. „Viimased pool aastat on olnud tohutult põnev ja väljakutseid täis aeg. Rõõm on olnud teha koostööd erinevate organisatsioonide, kogukonna aktivistidega ning ka tööka kollektiiviga linnaosavalitsuses, kes kõik annavad panuse, et meie elu linnaosas veel paremaks muuta. Nõmme linnaosa juhtides olen kohtunud paljude huvitavate inimestega ning saanud panustada mitmetesse erinevatesse ja vajalikesse projektidesse,“ võttis Paeveer kokku oma ametiaja.

Karmo Kuri avaldas lootust, et omades pikaajalist töökogemust linnaosavalitsuses ja olles ka ise nõmmelane toetavad need tööd linnaosavanemana.

„Linnaosavalitsuse avatud suhtlus kogukonnaga on kindlasti üks märksõna, mis aitab piirkonda arenda ja parendada ning kujundada Nõmmet just selliseks nagu siinsed inimesed soovivad. Arenev, roheline, peresõbralik ja avatud Nõmme on minu ja meie kõigi siinsete elanike huvides, mõtetes ja südames,“ rääkis Kuri.