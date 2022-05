OTSEBLOGI | Mariupolis on hukkunud 22 000 inimest. Zelenskõi: olukord Donbassis on äärmiselt keeruline

Saksamaa majandusminister Robert Habeck teatas esmaspäeva hilisõhtul, et Euroopa Liit on lähedal kokkuleppele Venemaa naftaimpordi keelustamiseks. Sellise leppeni võidakse jõuda juba lähipäevadel.

Venemaa kohus lükkas tagasi opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi taotluse vaidlustada talle määratud üheksa-aastane vanglakaristus. Reuters teatab, et Navalnõi võttis kohtuistungil sõna Vladimir Putini vastu, nimetades teda hulluks, kes on alustanud Ukrainas valede põhjal „rumalat sõda“.

Mariupoli linnaametnikud usuvad, et kolmekuuse sõja jooksul on surma saanud vähemalt 22 000 linnaelanikku.

