Kohus: EKRE peab Indrek Tarandile maksma 3000 eurot

Indrek Tarand pöördus EKRE vastu kohtusse 2019. aastal seoses sellega, et EKRE avaldas 26. novembril 2018 enda korraldatud piketil ja selle järgselt Indrek Tarandi kohta ebaõigeid faktiväited nagu oleks Tarand olnud avalikul koosolekul joobes, laamendanud, tunginud korraldajatele kallale ja rikkunud EKRE sõnavabadust. Kui maakohtus EKRE väitis, et tegemist oli õigete faktiväidetega, siis ringkonnakohtus enam EKRE seda ei vaidlustanud, teatasid Tarandi esindajad vandeadvokaat Maria Mägi-Rohtmets ja advokaat Simo Soolo. Nende sõnul võttis EKRE teises kohtuastmes positsiooni, et kõik ebaõiged faktiväited on avaldanud hoopis EKRE juhatuse liikmed eraisikutena, kelle eest erakond ei vastuta. „Tänaseks on vaidlus käinud läbi kahest kohtuastmest. Mõlemad kohtud tuvastasid, et EKRE on avaldanud Tarandi kohta ebaõigeid faktiväiteid ning teotanud sellega Indrek Tarandi au ja väärikust,“ teatas Maria Mägi-Rohtmets ja advokaat Simo Soolo.

Tallinna ringkonnakohus kohustas EKRE-t ebaõiged faktiväited ümber lükkama tehes omal kulul vastavad avaldused kohtu määratud meediaväljaannetele. Lisaks kohustub EKRE hüvitama au ja väärikuse teotamise eest Indrek Tarandile mittevaralise kahju summas 3000 eurot. Täiendavalt keelas kohus EKRE-l teha tulevikus avaldusi, mis sisaldavad kõiki etteheidetud faktiväiteid. Tarandi esindajate hinnangul on tegu mitmes mõttes märgilise otsusega. Nimelt leidsid kohtud, et erakond (olgugi, et tegu on MTÜ-ga) ei saa pugeda oma juhatuse liikmete selja taha ning pääseda seeläbi vastutusest. Teiseks, et au ja väärikust alandavate ebaõigete faktiväidete tegemist ei saa õigustada asjaoluga, et tegevpoliitiku puhul on tegemist avaliku elu tegelasega, kellel on kõrgendatud talumiskohustus, lisasid Tarandi esindajad, Kohus leidis, et see asjaolu ei tähenda, et avaliku elu tegelase kohta võiks seetõttu valimatult ja järjepidevalt avaldada ebaõigeid väiteid ja ebakohaseid väärtushinnanguid, sealjuures ka pärast seda, kui oli teada, et avaldatu on ebaõige. Seega ka ringkonnakohus heitis EKRE-le ette, et EKRE jätkas erinevate avalduste kaudu Tarandi au teotamist ka siis, kui oli juba teada, et Tarandi kohta avaldatu on ebaõige, märkisid Tarandi esindajad.

Täiendavalt toovad Tarandi esindajad ringkonnakohtu otsusest esile kohtu rõhutuse, et demokraatliku riigi poliitiline kultuur eeldab, et erinevate tõekspidamistega isikud saavad avalikul üritusel vabalt sõna ning seda isegi juhul, mil EKRE kui koosoleku korraldaja ja Tarandi poliitilised vaated ongi erinevad. Kohus jõudis järeldusele, et Tarand ei oleks seega pidanud hoiduma koosolekul esinemast või käituma kuidagi teisiti.