Politsei viis vanast koolist sadakond sõjasümboolikaga mälestustahvlit kaasa

Aprilli lõpus keelas politsei vaenuliku sümboolikaga avalikud koosolekud kõikjal Eestis ning andis seeläbi selge sõnumi, et sõjasümboolikal ja teistel Putini režiimi toetavatel tegevustel ei ole 9. mail eel, ajal ega ka pärast seda Eestis kohta. Ometi laekus politseile peale üleriikliku keelu kehtestamist info, et Kallaste linnast Peipsiääre vallale kuuluvast hoonest leidis omavalitsuse töötaja 105 sõjasümboolikaga mälestustahvlit, teatas piirkonnapolitseinik Kaupo Sirel Õhtulehele. Kuivõrd varasemate aastate praktika on näidanud, et taoliseid sõjasümboolikaga plakateid kasutatakse 9. mai tähistamiseks Kallaste linnas sõjas hukkunute mälestusmärkide juures, võttis politsei need võimalike provokatsioonide ja konfliktide vältimiseks hoiule ning tuvastab nüüd nende päritolu ja omanikku.