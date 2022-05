18aastane poiss tappis Texase algkoolis 14 last ja õpetaja

Texase kuberner Greg Abbott kinnitas, et tulistamises hukkus 15 inimest: õpetaja ja 14 õpilast, vahendas CNN. Mitu last sai viga, Uvalde haigla kommenteeris Facebookis, et ravib 13 väikest patsienti. Abbotti sõnul on ka tulistaja surnud. Ta hukkus tulevahetuses politseiga. Tegemist oli 18aastase Uvalde noormehega. Kaks politseinikku sai teda takistades viga, kuid nende elu pole ohus.