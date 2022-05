Vene diplomaat tunneb kodumaa pärast häbi

Okupandid on pööranud oma tähelepanu Donbassi idaosas asuvale Sjevjerodonetski linnale. Luhanski kuberner Serhi Gaidai edastas sünge hoiatuse, et arvatavasti on umbes 15 000 tsiviilisiku evakueerimiseks ümberpiiratud linnast juba liiga hilja. Vene väed teevad jõupingutusi linna ja lähedalasuvate asulate vallutamiseks. Sjevjerodonetsk ja selle ümbruskond on pideva pommirahe all. „Praegu ma enam ei ütle: minge ära, evakueeruge. Nüüd ma ütlen: varjuge,“ kirjutas kuberner oma Telegrami-kanalil. „Nii tihe pommitamine ei võimalda meil rahulikult inimesi kokku koguda ja neile järele tulla.“ Ukraina kaitseministeerium teatas esmaspäeval, et Vene väed üritasid läbi murda Ukraina kaitsest Popasna ümbruses, püüdes suruda läbi läände Bahmuti poole, mis on ülioluline ristmik, toimides suure osa Ukraina sõjategevuse juhtimiskeskusena.

Moldova kremlimeelse ekspresidendi, praeguse opositsiooniliidri Igor Dodoni kodus toimus läbiotsimine, mõnedel andmetel on ta ka ise kinni peetud. Erakonna esindajad väitsid algul üht, siis teist. Moldova riigiprokuröri sõnul võeti endine riigipea 72 tunniks vahi alla. Igal juhul lasub tal kahtlustus korruptsioonis ja riigireetmises. Kreml väljendas Dodoni pärast juba muret. Dodoni koduerakonna, Moldova sotsialistliku partei esimees Vlad Batrincea sõnas, et uurimine on praeguse riigipea Maia Sandu toetajate korraldatud poliitiline operatsioon. Dodonil on sõbralikud suhted Vladimir Putiniga, president Sandu on aga läänemeelse poliitika poolt.

Venemaa kohus lükkas tagasi Aleksei Navalnõi taotluse vaidlustada talle määratud üheksa-aastane vanglakaristus, mis määrati laiaulatusliku kelmuse ja kohtu eiramise paragrahvide alusel. Navalnõi eitab oma süüd. Reuters teatab, et Navalnõi võttis kohtuistungil sõna Vladimir Putini vastu, nimetades teda hulluks, kes alustas Ukrainas valedele tuginevat rumalat sõda.

Mariupoli linnapea Vadõm Boitšenko sõnul ähvardab linna nakkushaiguste puhang. „Meie kanalisatsioon ei tööta. Üle linna toimuvad kaootilised massimatmised. Suvised vihmad viivad kõik need toksiinid jõgedesse, merre ja allikatesse, kust inimesed vett saavad,“ ütles linnapea.

Boriss Bondarev (ülal pildil), kes töötas Genfis ÜRO juures Venemaa missiooni nõunikuna, astus ametist tagasi. Oma lahkumiskirjas ütles Bondarev, et on 20aastase karjääri jooksul näinud Venemaa välispoliitikas erinevaid pöördeid, kuid pole kunagi oma riigi pärast sellist häbi tundnud nagu 24. veebruaril, mil Venemaa oma pealetungi alustas. Tegemist on siiani Venemaa kõrgeima diplomaadiga, kes sõja tõttu ametist lahkunud. Bondarev sõnas, et Vene välisministeeriumis lokkav valede ja ebaprofessionaalsuse tase on katastroofiline. Putini sõda pole mitte ainult kuritegu Ukraina rahva vastu, vaid ehk ka kõige tõsisem kuritegu Venemaa rahva vastu, kritiseeris ta. „Need, kes selle sõja kavandasid, tahavad ainult üht – jääda igavesti võimule, nautida piiramatut võimu ja täielikku karistamatust. Selle saavutamiseks on nad valmis ohverdama nii palju elusid kui vaja ning ainuüksi selle pärast on surnud tuhanded venelased ja ukrainlased.“