Juhtkiri | Milline on ideaalne peretoetus?

Eestis on 20 000 leibkonda, kus vanem kasvatab lapsi üksi. Paljudel juhtudel on küll mõlemad vanemad olemas, kuid koos nad ei ela. 2020. aastal elas 37,5 protsenti üksikvanemaga peredest suhtelises vaesuses – ühe palgaga on tunduvalt keerulisem hakkama saada kui kahega. Kolme ja enama lapsega paare ehk peresid, keda poliitikud ehk kõige rohkem toetada sooviks, on umbes 17 000.

Kui ei sünni esimest last, siis ei sünni ka teist, veel vähem on nii oodata kolmandat, rääkimata seitsmendast. Lastega üksi jäädes, hakkama saamise piiri peal kombineerides on veel ühe lapse saamine viimane mõte peas. Eriti veel, kui ebameeldivalt sageli kohtab veel arvamust, et ju oli naine ise loll, et valis nii nõmeda mehe, kes ta kohe maha jättis. Ei suuda tegelikult keegi tulevikku nii hästi hoomata, et esimesel kohtumisel tulevase kaasa silmist lugeda, kas on võimalust lahkuminekuks. Kuidas seda muuta saaks?