70 KILOMEETRIT REOSTUST! Rainer Vakra hoiatab: kui masuut päikese käes sulab, hakkab see kleepuma lindude sulgede ja kalade külge!

Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja ütleb, et olukord on keeruline, sest reostust on väga palju. Vormsil on masuudiga kaetud 20 kilomeetrit rannajoont ning Hiiumaal suisa 50 kilomeetrit. „Praegu oleme töid nii planeerinud, et võtame esialgu ette enamkasutatavad rannapiirkonnad ja siis liigume järjest vähem kasutatavatesse piirkondadesse,“ selgitab Tasuja.