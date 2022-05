Huawei Watch GT 3 Pro: uus tase nutikellade disaini tehnoloogias

Disaini osakaal nutikellade laias valikus on kahtlemata oluline, sest ennekõike jääb randmel silma just kella välimus ning alles siis jõutakse selle sisuni. Kui varasemalt oli võimalik kasutajatel valida minimalistlike aktiivsusmonitoride, pigem kogukate spordikellade või eeskätt muudele funktsioonidele suunatud nutikellade vahel, siis nüüd on konkurentsieelis just nendel seadmetel, mis suudavad kõik aspektid ühendada, säilitades sealjuures stiilse välimuse. Nii on Huawei Watch GT 3 Pro puhul seatud oluline rõhk lisaks võimsale sisule ka premium disainile, mis pakub valikut nõudlikule maitsele.

Luksuslik välimus

Huawei Watch GT 3 Pro kellad erinevad kõigist eelkäijatest just oma disaini ja elegantse välimuse poolest. Seetõttu on selle mudeli kellad saadaval kahes läbimõõdus: 46 mm ja 43 mm. Kui esimene neist mudelitest mõjub pigem massiivsemalt ning sellel on vastupidav titaanist korpus, siis teine on disainilt pigem naiselikum ja valmistatud kõrgtehnoloogilisest keraamikast. Kui suurema läbimõõduga kell on saadaval maskuliinse titaanist mudelina koos titaanist või halli värvi nahast rihmaga, siis naiselikum kell väiksema läbimõõduga on saadaval keraamilise või valge nahkrihmaga. Sealjuures on kõrgtehnoloogilisest keraamikast kellarihm hea alternatiiv tundlikuma nahaga kasutajatele allergiliste reaktsioonide vältimiseks. Kuid loomulikult on võimalik ka selle mudeli puhul vahetada rihma oma maitsele vastavalt.

Kõrgtehnoloogiline vastupidavus

Lisaks vastupidavale titaanist või kõrgtehnoloogilisest keraamikast valmistatud korpusele on Watch GT 3 Pro eriline ka ülivastupidava safiirklaasi tõttu, mis katab nii kella ekraani kui ka selle tagaküljel asuvaid andureid. Tegemist on materjaliga, mida suudab kahjustada vaid teemant – seega pole tarvis muretseda, kui kell satub kotti või taskusse koos võtmetega või kui sellega saabuval suvel rannaliivas aega veeta. Lisaks välimusele on pandud vastupidavuse osas rõhku ka muudes kellaga seotud omadustes – nii näiteks peab suurema läbimõõduga kell ühe juhtmevaba laadimiskorraga vastu koguni kaks nädalat.

Mugavus igas hetkes