Kreditex Ühisraha investeerimisplatvorm on mõeldud inimesele, kes soovib paremat elu

Meil on igasugused investoreid. Muidugi ka neid, kes on teinud suuremaid investeeringuid ja saavad seeläbi arvestatavat igakuist tulu. Aga Ühisraha on hea investeerimisvõimalus ka neile, kellel tõepoolest ei olegi palju raha. Investeerida saab alates 20 eurost. Kui palgast on iga kuu võimalik kõrvale panna näiteks vaid 100 eurot, siis sellega börsile üldiselt ei minda. Sest börsil toimetamine nõuab algteadmisi ja eeldab, et oled teinud taustakontrolli. Samuti käib börsiga alati kaasas risk rahast sootuks ilma jääda. Ühisraha on hea valik, sest eelteadmisi vaja pole ning investeering on kaetud 100%-lise tagasiostugarantiiga.

Mida tagasiostugarantii tähendab ja kuidas see toimib?

Kõik väikelaenudesse investeeritud summad on kaitstud meiepoolse garantiiga. See tähendab, et kui laenuvõtja laenu tagasi ei maksa, siis investor saab igal juhul oma investeeringu 100% ulatuses tagasi, sest Ühisraha ostab selle investeeringu temalt ära. Võtame riski täielikult enda kanda.

Kinnisvara tagatisel laenud on, nii nagu nimetuski ütleb, tagatud hüpoteekidega. Seal pole küsimustki – kui laen peaks hapuks minema, siis vara realiseeritakse ja investor saab seejärel oma raha tagasi.

See, et oma investeeringu saab igal juhul 100% ulatuses tagasi, kõlab peaaegu liiga hästi, et olla tõsi. Kus on konks?

Konksu ei olegi. Kui oma tegevust alustasime, pakkusime 80%-list tagasiostugarantiid. Hiljem analüüsisime, kuidas meil läinud on ja saime ühel hetkel garantii tõsta 90% peale. Siis tuli koroonakriis ja mõneks ajaks muutusime väga ettevaatlikuks, sest me polnud enam kindlad, mis üldse saama hakkab. Peatasime ajutiselt isegi laenude väljastamise. Aga olukord stabiliseerus ja ühel hetkel saime selgeks, et suudame 90% asemel pakkuda 100%-list garantiid. Oma otsust ei ole me pidanud siiani kahetsema.

Mis on kõige mustem võimalik stsenaarium, millega investoril tuleb silmitsi seista, juhul kui kõik läheb nii valesti kui vähegi minna saab?