Lauri Läänemets | Hinnakalliduse lahendavad kõrgem palk ja pension

Me ei ole viimased paarkümmend aastat olnud olukorras, kus keskmise pensioni ostujõud väheneb aastaga 91 eurot ning hinnatõusud neelavad loetud kuudega keskmise palga saaja sissetulekust 250 eurot. Maailm on muutunud, inflatsioon kiirenes aprillis röögatu 19 protsendini. Nii kiiret ühiskondlikku vaesumist Eesti inimesed ei mäleta, ning on oodata, et kukkumine üha jätkub.