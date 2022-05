Kolmapäeval on kuni 24 kraadi sooja

Kolmapäeval liigub kõrgrõhkkond Baltimaade kohalt itta ning Skandinaaviast laieneb madalrõhkkonna idaserv üle Läänemere. Suurem osa ööst on selge ja kuiv, vastu hommikut liigub pilvevöönd saartelt itta, millest sajab mõnel pool hoovihma. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul, õhtul nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel 4 kuni 10, Lääne-Eesti rannikul kuni 12°C, päeval 18 kuni 24, Lääne-Eesti rannikul 10 kuni 16°C.



Neljapäeval toob edelavool täiendavalt niiskust ja tihedama saju. Tihe vihm liigub öösel Lääne-Eestist aegamööda ida-kirde suunas ja levib hommikuks üle mandri. Tuul on nõrk. Päeval sajab veel paljudes kohtades hoovihma, mõnel pool võib sadu tugev olla, on äikesevõimalus. Õhtul saartelt alates pilved ja sadu hõrenevad. Tuul pöördub järk-järgult läänekaarde ja on mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel 8 kuni 14, päeval 11 kuni 17°C.



Reedel koondub madalrõhkkond Soome ja Karjala kohale, aga selle edelaserv jääb Läänemere ümbrust katma ning üle Eesti liigub vihmapilvi. Läänekaare tuul tugevneb. Lääne poolt saabuv õhumass on pisut jahedam ja temperatuur on öösel 6 kuni 10, päeval 9 kuni 14°C.



Laupäeval koondub madalrõhkkond Lõuna-Soome kohale ning täitub aegamisi. Vihmavõimalus on öösel väike, päeval areneb aga taas laialdaselt hoovihmapilvi, õhtul sadu hõreneb. Tuul on nõrk, puhudes öösel valdavalt läänekaarest, päeval on muutliku suunaga. Õhutemperatuur on öösel 4 kuni 9, päeval 9 kuni 14°C.



Pühapäeval ulatub madalrõhuvöönd Taanist üle Baltimaade ja Soome kuni Loode-Venemaani välja. Niiskust on meil palju, vihmavõimalus on öösel väike, päeval areneb aga taas laialdaselt hoovihmapilvi. Läänekaare tuul on mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel 4 kuni 9, päeval 10 kuni 16°C.