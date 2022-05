Hakkad kolima ja mööblit pole ajutiselt kuhugi panna? Ladustamisteenus päästab päeva!

Kuigi võiks eeldada, et kolimine on lihtne ja loogiline – lased oma isiklikud asjad ja mööbli ühest kohast teise viia ning ise kolid järgi, siis alati see päris nii ei ole.

Sest võib-olla pead oma praeguse korteri uuele omanikule üle andma, kuid värskesse koju ei ole veel võimalik kolida? Või oled ehk kolimas hoopis välismaale? Võib-olla sinu uut kodu alles ehitatakse ning esemeid pole sel ajal mitte kuhugi panna? Äkki tellid köögimööblit, kuid välja valitud tehnikat pole kuhugi ladustada? Kuna paljud kodutehnika müügiga tegelevad ettevõtted ei paku ladustamise võimalust, võib koduomanik leida end keerulisest olukorrast – kuhu siis panna mööbli valmimise ajaks kogu ostetud tehnika? Suure tõenäosusega koju nurka seisma jätta neid ju ei tahaks…

Üheks variandiks võiks olla mõne laopinna rentimine, kuid sellelgi plaanil on omad miinuspooled. Kui ladustamisperiood pole kuigi pikk, võivad tekkida komplikatsioonid mõistliku hinna ja suurusega laopinna leidmisel – paljud laod annavad pinda rendile vaid pikemaks ajaks. Niisiis on mõistlik pöörduda ettevõtte poole, kes pakubki paindlikku ladustamisteenust. Üks selline on kolimisfirma AVA-Ekspress, mille laos on võimalik ladustada oma kodu või kontori vara mõnest päevast kuni mitmete aastateni. Ladustatavad esemed asetatakse kas alustele või kinnistesse ladustamiskonteineritesse, kiletatakse ja soovi korral pakitakse ka tekkidesse, et tagada vara hea säilimine ja kaitse tolmu eest. Muuseas, ettevõte pakib kõik asjad ise ära - nii ei pea klient muretsema, et ta ei oska seda teha või teeb kuidagi kehvasti. Samuti saab AVA-Ekspress aidata asjade lattu viimise ja sealt hiljem minema toimetamisega, nii et kolimine-ladustamine-kolimine on täisteenus ning kõik käib väga lihtsalt.

AVA-Ekspressi hoiustamispind on Tallinna külje all soojustatud ja turvatud laohoones, mille ligipääsetavus on hea. Ladustamise graafik on paindlik ning soovi korral on võimalik hõlpsasti esemed ladustamisperioodi lõppedes transportida sinna, kuhu klient soovib.

Ladustamise hinda arvutatakse päevase arvestusega ning kuupmeetri/ruutmeetri täpsusega, mis tähendab, et makstakse vaid täpselt nii kaua, kui esemed reaalselt on laos ja selle eest, kui palju neid on. Tutvu ladustamisteenusega SIIN!