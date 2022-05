IDANAABRITE VANDENÕUD: Nõukogude Liit ei lagunenud, Ukrainas asuvad ohtlikud biolaborid ja hoopiski „Vene hord“ ehitas püramiidid

Vandenõuteooriad võivad olla võimsaks vahendiks, et avalikkus mingi kindla eesmärgi nimel mobiliseerida. Vene propagandamasin kasutab seda usinalt Ukrainas toimuva õigustamiseks. Samuti on vandenõuteooriatega võimalik kahjustada ka poliitiliste vastaste mainet – idanaabrite juures on selliste teooriate üheks tuntumaks ohvriks ilmselt Aleksei Navalnõi, keda on muuhulgas kirjeldatud CIA (USA luure keskagentuur) agendina, kelle ainsaks sooviks on Venemaa hävitada. Suurem osa teooriaid tiirleb siiski ümber väidete, et USA ja ülejäänud Lääs soovib Venemaad kahjustada või lausa hävitada.