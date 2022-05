UUS RIIKLIK TASUTA TEENUS: perelepitus aitab lahku minna nii, et lapsed ei jää kannatajaks

Kuigi vanemad ei ela enam koos, on lapsel endiselt õigus mõlema vanema hoolitsusele ja armastusele. Tal on õigus jääda lapseks ja elada õnnelikult ka peale vanemate lahkuminekut. Vanem vastutab mitte ainult oma lapse heaolu eest, vaid ka selle eest, et säilitada hea ja arenev suhe oma poja või tütrega. Positiivne vanemlus võib pärast lahkuminekut muutuda lapse jaoks veelgi tähtsamaks.

Partnerlussuhte lõpp esitab vanematele väljakutse luua üksteisega teistsugune suhe. Kuigi endine abikaasa või elukaaslane ei ole enam partner püsisuhtes, on ta endiselt tähtis ja asendamatu vanem lapsele. Lapse heaolu silmas pidades võiksid vanemad omavahel hästi läbi saada ka siis, kui nende teed on lahku läinud. Kuigi partnerlussuhe lõpeb, siis vanemlus jääb. Laps väärib lahkumineku järgselt mõlema vanema hoolt, toetust ja mõistmist ning suhte jätkamine on oluline. Lisaks on tähtis ka jätkata suhtlust teiste sugulastega, kes olid lapse elus olulised enne lahkuminekut.

Lahkumineku järgselt tekivad uued olukorrad ja toimub peresüsteemi ümber kujundamine. Varem pigem rahulikult asju ajanud vanemate vahel kipuvad lahvatama erimeelsused ning eriti võivad need süveneda vahetult enne koolivaheaega. Näiteks ei suudeta kokkuleppele saada, kelle juures veedab laps suve ning kuidas siis ikka võsukese vaba aega sisustatakse.

Uusi kokkuleppeid ja lapsevanemate suhet vastses elurütmis korraldades võivad esile kerkida küsimused, mis vajavad neutraalse osapoole abi, et neid võimalikult lapsesõbralikult lahendada. Siin tuleb appi Sotsiaalkindlustusameti uus tasuta teenus – perelepitus.

Perelepitus on mõeldud ühise alaealise lapse või laste lahku läinud või lahkuminevatele lapsevanematele, kel ei ole õnnestunud kokku leppida lapse elukorralduslikes küsimustes (näiteks suhtluskord või elatis). See on uue elukorralduse loomisel vaimset tervist säästvam meetod kui kohtutee lapse teise vanemaga.

Perelepitaja abiga sõlmitakse kokkulepped sellistel teemadel nagu elukorraldus (kuidas toimuvad külastused, kelle juures ja millal laps viibib). Oluline on tähele panna, et perelepitaja ei õpeta ega ütle lapsevanematele, milline elukorraldus on neile parim, vaid aitab neutraalse vahendajana leida sobivamaid ning kõiki osapooli rahuldavaid kokkulepped. Oma laste elu parimad eksperdid ja nende heaolu eest vastutavad siiski lapsevanemad ise.