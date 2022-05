Valitsus lõpetab kolmapäevast ajutise piirikontrolli Eesti-Läti piiril

Siseminister Kristian Jaani märkis, et praeguseks on Lätist saabuvate põgenike arv oluliselt vähenenud ning rändekanalid muutunud – enamik põgenikest saabub Eestisse Venemaalt, kuna sõjategevus käib Ukrainas peamiselt riigi idaosas, vahendas valitsuse kommunikatsioonibüroo pressiteates. Viimastel päevadel on ministri sõnul Eestisse jõudnud Venemaalt keskmiselt ligi 300 põgenikku päevas, samal ajal Lätist alla 100. Neist põgenikest ligi pooled kasutavad Eestit transiidina.