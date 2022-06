ELU PIIRIALASE ISIKSUSHÄIREGA: „Ühel hetkel vigastasin ennast ja mõtlesin surmast. Teisel momendil uskusin kogu hingest, et minust saab maailmakuulus näitleja!“

Annabel taipas 15aastasena, et tema vaimse tervisega on midagi lahti. Möödunule tagasi mõeldes taipab ta, et tegelikult avaldusid esimesed sümptomid juba 13aastaselt. Lihtsalt selles vanuses ei osanud tüdruk märgata, et midagi on lahti. „Minul olid tujude kõikumised esimesed sümptomid. Ühel hetkel olin depressiivne, vigastasin ennast ja mõtlesin surmast. Hoidsin ennast kõigist eemale, riietusin emoks ning tundsin end üleliigse ja tühjana. Teisel hetkel uskusin kogu hingest, et minust saab maailmakuulus näitleja või maailma edukaima firma omanik. Nii hakkasin erinevate projektidega tegelema. Võtsin koolis osa kõikidest üritustest, riietusin erksalt,“ meenutab ta.

Neiu ei suuda kokku lugeda, kui palju erinevad projekte ja hobisid ta lapsena ette võttis. Paraku ei suutnud ta kunagi ühtegi asja lõpuni viia, kuna elu eesmärk muutus pidevalt.