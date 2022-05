Küsimus | Kas Venemaa esipropagandistil Vladimir Solovjovil võib olla Eesti kodakondsus?

Veiko Pesur, siseministeerium: Siseministeerium on kehtestanud sissesõidukeelu 161 isikule (märtsi seisuga – toim.), kes ohustavad Eesti avalikku korda või riigi julgeolekut. Rünnakud Ukraina iseseisvuse vastu näitavad, et on vaja väga tõsiselt suhtuda tegevustesse, millega õhutatakse rahvuslikku või poliitilist vihkamist või toetatakse ebaseaduslikke relvaformeeringuid. Sissesõidukeelu kehtestamisega keelatakse neil isikutel Eestisse siseneda, neile ei anta siin viibimiseks viisat ega elamisluba. Konkreetseid isikuid, kellele sissesõidukeeld on kohandatud, avaldada ei saa. Kuivõrd tegemist on väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse alusel kohaldatud sissesõidukeeldudega, siis see seadus ei luba isikuandmeid välja anda. Mis puudutab seda, et kas Eesti kodanikud võivad Eestisse tulla, siis jah, võivad. Seda me takistada ei saa. Kui Eesti kodanik on toime pannud mõne süüteo, saab teda karistada vastavalt kehtivatele õigusaktidele.