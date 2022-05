Vesse raudteepeatuse juures sai reisirongilt löögi ja hukkus 41aastane jalakäija

Ida-Harju politseijaoskonna välijuht Ilja Samoilov ütles, et hetkel on traagilise õnnetuse täpsemad asjaolud alles väljaselgitamisel, politsei viis sündmuskohal läbi vajalikud esmased uurimistoimingud ning ei ole veel teada, mis hukkunud mehe tähelepanu sedavõrd häiris, et ta ei märganud lähenevat rongi.