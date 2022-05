Juhtkiri | Kuidas odavamat toasooja saada?

Ses valguses polegi kuigivõrd tähtis, miks Eesti inflatsioon teeb pika puuga ära muule Euroopale ning kas selles on süüdi teise pensionisamba raha tarbimisse paiskamine. Kui kõik pole kogu sambaraha suutnud veel ära kulutada, siis saavad nad sellega tasuda ka tulevasi küttearveid. Kuna põhiosa sambast raha väljavõtjaist on pigem keskealised, siis täiesti teenimatult saavad hinnatõusust valusaima hoobi hoopis pensionärid. Õigus on peaminister Kaja Kallasel, kui ta ütleb, et kõigile hinnatõusu kompenseerimiseks riigil raha pole.

Kokkuhoid on küll tore asi, aga pesumasinast või praeahju kasutamisest loobumise sääst on üsna väike võrreldes korteri mitmesaja-euroste küttearvetega. Majade soojustamine on oluliselt kulukam ning seda ei jõuaks parimagi tahtmise juures teha kõik kortermajad enne küttehooaja saabumist. Käibemaksu- või aktsiisilangetus oleks üks variantidest, aga kuivõrd tõsiseltvõetav on see olukorras, kus näiteks lastetoetuse elluviimiseks räägitakse hoopis maksukoormuse kergitamisest?

Osades peades ringlev mõte jagada Tallinnas kallite gaasikatlamajade kõrge soojahind võrdselt linna kõigi tarbijate vahel meenutab kolhoosikorra juurde naasmist. Miks peaks Musta- või Lasnamäe korteriomanik hakkama osaliseltki oma kõhu kõrvalt kinni maksma Nõmme või Pirita jõukate eramajaomanike kõrgeid küttearveid? On hea, et lahendusi otsitakse, kuid need ei tohiks põhjustada uut sotsiaalset ebaõiglust.