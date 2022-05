Eesti natsilinnade esinumbriks Vene meedias tõusis Tõrva

Ajalehe Izvestija koduleheküljel kirjutati 9. mai eel, et Eesti võimud teevad kõik, et võiduüritusi takistada. Lehe teada hirmutati võidupäeva tähistajaid arestide, trahvide ja neonatside grupeeringute rünnakuga, lisades, et sagenenud on ka rünnakud nõukogude ausammaste vastu.